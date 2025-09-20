Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 1,5 тыс. военных ВСУ за сутки
Российские группировки войск нанесли удары по соединениям ВСУ, уничтожив более 1490 военных, бронетехнику и освобождая новые населенные пункты на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия, включая три натовских.
На Харьковском направлении поражены мотопехотная бригада ВСУ и бригада теробороны в Волчанске и Тихом. Всего в этом районе противник потерял до 215 человек.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, атаковала позиции противника в Харьковской области и ДНР, уничтожив более 240 бойцов, четыре бронированные машины, включая два HMMWV производства США, 16 пикапов, шесть станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли удары по механизированным, штурмовым, аэромобильным и другим бригадам ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.
Подразделения «Центра» продвинулись по линии соприкосновения, уничтожив до 480 бойцов ВСУ, танк, пять бронемашин, четыре автомобиля и американскую САУ «Paladin» в районах ДНР и Днепропетровской области.
«Восток» продолжил наступление, освободил Березовое Днепропетровской области, уничтожил свыше 270 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.
Группировка «Днепр» нанесла поражение береговой обороне ВСУ и другим соединениям в Запорожской и Херсонской областях; потери составили до 40 человек, четыре автомобиля, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средства ПВО сбили 383 БПЛА самолетного типа.
С начала спецоперации российские войска уничтожили 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 БПЛА, 628 зенитных комплексов, 25 188 танков и бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 244 единицы спецавтотехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военнослужащие также освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.