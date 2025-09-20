Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия, включая три натовских.

На Харьковском направлении поражены мотопехотная бригада ВСУ и бригада теробороны в Волчанске и Тихом. Всего в этом районе противник потерял до 215 человек.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, атаковала позиции противника в Харьковской области и ДНР, уничтожив более 240 бойцов, четыре бронированные машины, включая два HMMWV производства США, 16 пикапов, шесть станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли удары по механизированным, штурмовым, аэромобильным и другим бригадам ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.

Подразделения «Центра» продвинулись по линии соприкосновения, уничтожив до 480 бойцов ВСУ, танк, пять бронемашин, четыре автомобиля и американскую САУ «Paladin» в районах ДНР и Днепропетровской области.

«Восток» продолжил наступление, освободил Березовое Днепропетровской области, уничтожил свыше 270 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.

Группировка «Днепр» нанесла поражение береговой обороне ВСУ и другим соединениям в Запорожской и Херсонской областях; потери составили до 40 человек, четыре автомобиля, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средства ПВО сбили 383 БПЛА самолетного типа.

С начала спецоперации российские войска уничтожили 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 БПЛА, 628 зенитных комплексов, 25 188 танков и бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 244 единицы спецавтотехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военнослужащие также освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.