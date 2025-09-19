  • Новость часаРоссия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    19 сентября 2025, 21:23 • Новости дня

    Водитель погиб после удара ВСУ по грузовику в Белгородской области

    В Белгородской области водитель погиб после удара ВСУ по грузовику

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Отрадовка Белгородской области водитель грузового автомобиля скончался на месте из-за атаки со стороны ВСУ, транспорт сгорел.

    О целенаправленном ударе ВСУ по грузовому автомобилю в селе Отрадовка Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что регион скорбит вместе с ними.

    По его информации, удар пришелся именно по грузовику, который был полностью уничтожен огнем после атаки. Другие подробности и возможные последствия удара не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного обстрела Васильевского муниципального округа украинскими силами погибла женщина.

    В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, а затем девушка погибла при ударе украинского дрона. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области.

    19 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На освобожденных территориях Кременских лесов российские военные обнаружили множество мест массовых захоронений украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные, продвигающиеся в районе Кременских лесов в Луганской народной Республике, постоянно находят стихийные захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что тела погибших часто не эвакуируются, а оказываются захороненными прямо на месте, в том числе в воронках от артиллерийских разрывов.

    Он рассказал, что при продвижении в Серебрянском лесничестве военнослужащие России встречают множество скелетированных и мумифицированных останков украинских военнослужащих. Он отметил: «Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел».

    По словам эксперта, практически на всем пути через Кременские леса солдаты сталкиваются с сильным запахом разлагающихся тел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Кременскими лесами. Российские войска за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Подразделения ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в Луганской народной республике.

    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    19 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.

    Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».

    Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.

    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    19 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные после прорыва обороны и уничтожения укреплений ВСУ заняли позиции в Ямполе на Украине, закрепившись на улицах Партизанская и Мичурина, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины и уничтожили фортификационные заграждения, после чего с ходу вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. «В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские войска открывают дорогу к Славянску. Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.

    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    19 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    @ Павел Лисицын/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.

    Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.

    Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.

    Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.

    Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.

    В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.

    В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    19 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении, где действует группировка российских войск «Север», на всем участке фронта в Сумской области резко возросла интенсивность боев.

    «Противник, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения, предпринял несколько попыток контратак, но получил достойный отпор от «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ: по одной в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, по две – в районах Алексеевки и Садков. В районе Садков «Северяне» сорвали пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ. После отражения атак российские войска продвинулись на 200 м в районе Варачино и прилегающих лесопосадках.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не было, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава ВСУ.

    На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска и Хатненского участка, куда ВСУ также перебрасывают подкрепления. Расчеты ТОС и артиллерия работают по позициям ВСУ. В Волчанске российские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м, а также на востоке города в районе Тихого.

    Западнее Синельниково российские штурмовики, отразив две контратаки, продвинулись вглубь леса на 250 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы после преодоления сопротивления ВСУ прошли вперед на 500 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что вооруженные силы Украины отступают с потерями под натиском российской группировки «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    19 сентября 2025, 08:04 • Новости дня
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

    Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД с возможностью запуска до 48 мини-ракет переданы российской армии для усиления противовоздушной обороны.

    Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

    Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

    Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

    На прошлой неделе компания  поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    19 сентября 2025, 09:04 • Новости дня
    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск

    Кимаковский сообщил о боях за Переездное и Выемку и охвате Северска

    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На участках Переездного и Выемки продолжаются активные боевые действия, в ходе которых российские штурмовые группы охватывают Северск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские штурмовые группы ведут активные штурмовые действия в населенных пунктах Переездное и Выемка, передает ТАСС.

    По его словам, в Переездном войска охватывают Северск с юга, а в Выемке выравнивают линию фронта.

    Он отметил, что украинские войска на этом участке терпят значительные потери.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском на линии боев шириной более двенадцати километров.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил о продвижении ВС России по всей линии боевых действий в зоне спецоперации.

    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

