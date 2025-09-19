Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?0 комментариев
ФОМ: Деятельность Путина одобряет 81% опрошенных россиян
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 80% опрошенных россиян, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 81% участников опроса, передает РАПСИ со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».
Уровень доверия россиян к президенту держится на высоком уровне на протяжении последних пяти недель – положительный ответ на прямой вопрос о доверии дали 80% респондентов.
Между тем, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 8 по 14 сентября доверие Путину выразили 79,4% опрошенных, а деятельность президента одобрили 75,9%.