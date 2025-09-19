Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.2 комментария
В Киеве повреждена троллейбусная сеть после работы украинской ПВО
В результате взрывов в Киеве, связанных с работой украинских сил ПВО, были нарушены работа троллейбусной сети и функционирование телекоммуникационных сервисов, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Взрывы в Киеве повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование после работы украинской ПВО, передает РИА «Новости». По данным украинского издания «Страна.ua», взрывы произошли в нескольких районах города в ходе ночной атаки.
В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть, что привело к повреждению троллейбусной контактной линии.
Также был поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает «Киевпастранс». В результате официальный сайт предприятия оказался недоступен, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, которую охраняли украинские военные.
В пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.