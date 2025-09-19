В Киеве повреждены троллейбусная сеть и нарушена связь после работы украинской ПВО

В Киеве повреждена троллейбусная сеть после работы украинской ПВО

Tекст: Вера Басилая

Взрывы в Киеве повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование после работы украинской ПВО, передает РИА «Новости». По данным украинского издания «Страна.ua», взрывы произошли в нескольких районах города в ходе ночной атаки.

В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть, что привело к повреждению троллейбусной контактной линии.

Также был поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает «Киевпастранс». В результате официальный сайт предприятия оказался недоступен, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, которую охраняли украинские военные.

В пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.