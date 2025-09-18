Банки пожаловались на массовую блокировку звонков клиентам операторами

Банки сообщили о блокировке 30% звонков клиентам из-за антиспам-закона

Tекст: Елизавета Шишкова

Около 30% телефонных звонков банков клиентам блокируются в рамках новых норм по борьбе со спамом, вступивших в силу с 1 сентября, передает РБК.

В Национальном совете финансового рынка сообщили о фактической «угрозе парализации» информационного взаимодействия банков и других финансовых организаций с клиентами, особенно при подтверждении сомнительных операций или оповещении о просрочках.

С 1 сентября банки обязаны получать предварительное согласие клиента на массовые звонки, а абоненты могут в любой момент от них отказаться через сервисы операторов. Кроме того, сотовые операторы маркируют звонки от банков и берут за это дополнительную плату.

В письме к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьеру Михаилу Мишустину отмечается, что ситуация приводит к резкому росту расходов финансовых организаций на связь и мешает работе по противодействию мошенничеству и взысканию задолженности.

Центробанк заявил, что предусмотренные федеральным законом случаи оповещения клиентов не должны попадать под блокировку. Правительство пока не рассмотрело письмо НСФР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.

С сентября граждане получат возможность через оператора связи отказаться от навязчивых рекламных звонков и смс-сообщений благодаря новым законодательным нормам.