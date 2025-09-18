Мишустин заявил о планах повысить доверие к фондовому рынку России

Tекст: Алексей Дегтярев

У правительства одной из ключевых задач остается привлечение на отечественный рынок крупных компаний, в том числе с государственным участием, а также иностранных капиталов, сказал Мишустин, передает ТАСС.

«Российский рынок должен быть доступен и для зарубежных капиталов. К 2030 году планируется привлечь таких инвестиций на 1 трлн рублей», – указал глава правительства.

Премьер сообщил, что для достижения этих целей важно развивать биржевую торговлю с дружественными странами и формировать общий финансовый рынок внутри ЕАЭС. В рамках этой работы Россией уже подписано соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг.

Мишустин также отметил, что уровень цифровизации финансовых услуг в стране превысил 80%. По его словам, национальная платежная система стабильно функционирует и продолжает расширяться.

Еще одним направлением стало увеличение долгосрочных сбережений граждан. На конец июля число договоров долгосрочных сбережений превысило 6 млн, а объем привлеченных средств достиг порядка 450 млрд рублей.

С октября такие договоры можно будет оформлять через портал госуслуг. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, по словам премьера, уже превышает 1 млн.

Ранее Мишустин отмечал, что российские инвесторы обладают всеми возможностями для восполнения позиций западных компаний, ушедших с отечественного рынка, и способны развивать национальные производства.