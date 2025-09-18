Чашка кофе в Турции подорожала почти в два раза за год

Стоимость чашки кофе в Турции за четыре года выросла на 780%

Tекст: Мария Иванова

Стоимость кофе в заведениях общественного питания Турции за последний год выросла почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Turkiye.

По данным газеты, чашка турецкого кофе подорожала за год на 90-100%, а за четыре года – на 780%. Теперь фильтрованный кофе, который в 2021 году стоил 12,5 лир, к 2025 году продается в среднем по 110 лир, что эквивалентно примерно 2,7 долларам.

В некоторых заведениях 40-граммовая чашка турецкого кофе стоит до 200 лир, то есть около 4,8 долларов, и это почти на 100% дороже, чем в начале 2024 года. Таким образом, популярный напиток в Турции становится практически предметом роскоши.

Причинами столь резкого роста называют повышение пошлин и засуху в странах Латинской Америки, откуда в Турцию импортируется практически весь кофе. Кроме того, свое влияние оказывают расходы на закупку сырья в иностранной валюте, увеличение операционных затрат кафе и магазинов, инфляция и обесценивание турецкой лиры.

Среднее потребление кофе в Турции составляет 1,5 кг на человека ежегодно. С 2015 по 2024 год страна потратила на импорт кофе 2,7 млрд долларов, а только за первые шесть месяцев этого года – уже 472 млн долларов. К концу года этот показатель может достичь 800 млн долларов.

