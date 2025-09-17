  • Новость часаГерасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Зеленский готовит Украину к «трудным решениям»
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня

    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной

    Экс-командующий НАТО Ставридис призвал закрыть небо над Украиной

    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал создать бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.

    В своей колонке для агентства Bloomberg Ставридис предложил расширить зону операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), чтобы она охватывала воздушное пространство Украины.

    «Это могло бы стать частью новых мер, которые рассматриваются уже несколько месяцев в ожидании решений из Вашингтона и Брюсселя», – написал Ставридис. При этом он признал, что такой шаг может быть воспринят как агрессивный и чреват риском эскалации конфликта. Тем не менее, по словам экс-адмирала ВМС США, «настало время закрыть небо над Украиной» из-за «неуступчивости Москвы» в переговорах по украинскому кризису.

    Ставридис также отметил, что страны НАТО пока не решаются вводить бесполетную зону из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Он считает, что отношение альянса могло измениться после инцидента с беспилотником в Польше. В подтверждение своей позиции он приводит недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что странам НАТО стоит задуматься о возможности сбивать беспилотники над Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Дмитрий Медведев предупредил о возможных тяжелых последствиях этих инициатив. Румыния заявила, что не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине

    Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

    «Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

    Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Комментарии (12)
    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки американского оружия, приобретенного Североатлантическим альянсом по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), стартовали, заявил главный представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер.

    Тернер сообщил агентству Reuters, что четыре пакета вооружений уже оплачены, и техника поступила на Украину, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    17 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не приняли предложения, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом после саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев отверг все оценки, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал украинской стороне по итогам встречи России и США в Анкоридже, передает ТАСС.

    В ходе круглого стола для зарубежных послов, посвященного вопросам украинского урегулирования, Лавров уточнил, что Уиткофф регулярно посещает Москву и занимается продвижением подхода, предполагающего достижение устойчивого и взаимоприемлемого решения ситуации.

    По словам главы МИД, предложения и оценки, переданные американской стороной после саммита, были полностью отклонены киевским режимом.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.

    В МИД заявили, что противники мирного процесса на Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский президент Кароль Навроцкий поручил правительству срочно установить, что именно привело к разрушению жилого дома в Люблинском воеводстве.

    Навроцкий поставил задачу определить, была ли причиной разрушения дома ракета самолета F-16 или дрон, и обязал правительство использовать все возможные ресурсы для оперативного выяснения обстоятельств происшествия в населенном пункте Вырыки, передает РИА «Новости».

    Бюро национальной безопасности заявило, что «согласие на сокрытие информации не существует», а передаваемые гражданам сведения должны быть тщательно проверены из-за риска дезинформации и гибридной угрозы.

    Ведомство отметило, что ни сам президент, ни бюро до сих пор не получили официальной информации об инциденте, этот вопрос не обсуждался на Совете национальной безопасности.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг обвинения в попытке военных скрыть детали случившегося. Он заявил, что все сведения и выводы по данным событиям были переданы профильным ведомствам, а расследование ведется по установленным правилам. Министр пообещал обнародовать итоги расследования после его завершения.

    Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 09:13 • Новости дня
    На Украине назвали цену за спасение от мобилизации

    Депутат Рады Дмитрук: Уклонисты на Украине платят до 50 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские мужчины вынуждены платить десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Цена «билета на жизнь» для украинских мужчин составляет от 30 до 50 тыс. долларов, заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    Дмитрук также заявил, что мобилизация на Украине сопровождается массовыми облавами на мужчин, которые происходят не только на улицах и в транспорте, но и в медицинских учреждениях и даже в домах граждан.

    Депутат охарактеризовал происходящее как «мобилизационный террор» и отметил, что сотни тысяч человек были похищены и отправлены на фронт.

    Ранее сообщалось, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    До этого призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей местные жители создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.

    Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

    Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.

    До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 22:44 • Новости дня
    Foreign Policy указал на утрату Зеленским связи с реальностью

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение последнего месяца правительство Украины приняло две важные меры, связанные с истощенными вооруженными силами, однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию и заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что Владимир Зеленский и его советники адекватно оценивают ситуацию за пределами коридоров власти в Киеве.

    Собеседники журнала Foreign Policy заподозрили, что Зеленский и его команда пребывают в некоем «пузыре», который держит их оторванными от реальности, поэтому инициативы, которые предлагают власти, требуют очень подробного пояснения.

    Издание упоминает две идеи правительства Украины – драконовские меры за нарушения воинской дисциплины и позволение молодым людям до 22 лет покидать страну. Обе новинки вызвали у народна настороженность и недоумение.

    «Неудачные военные реформы накладываются на другие промахи правительства, которые проливают свет на ближайшее окружение советников президента. <...> Действительно, опросы показывают, что уровень недоверия населения к партиям и парламенту очень высок, хотя в этом нет ничего нового. Украинцы давно скептически относятся к этим институтам», – сказано в статье.

    FP отмечает, что попытки Зеленского заигрывать с молодыми украинцами ради рейтинга дают быстротечный эффект: он находится у власти почти шесть лет, вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией показала, что его внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества.

    «Очевидный вывод заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник, знания которого помогут восстановить связи с украинской общественностью», – делает вывод автор материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бессент еще в апреле назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками. Теперь Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта.

    Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ в Астрахани задержала африканца за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани выходца из Северной Африки, которого подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Гражданин одной из североафриканских стран, проживавший в Астрахани, установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер Telegram, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Задержанный собирал и передавал данные о военных сооружениях и критической инфраструктуре Астрахани для их дальнейшего использования иностранной разведкой, тем самым причиняя ущерб безопасности России.

    Возбуждено уголовное дело по «Шпионаж», подозреваемого арестовали.

    ФСБ продолжает расследование и устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности иностранца.

    Ранее россиянку в Новосибирске задержали по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе.

    Ранее СК и ФСБ выявили группировку в Московской, Самарской и Ленинградской областях, она выводила миллиарды рублей из страны, часть средств направлялась на поддержку ВСУ.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Трампа в слабом давлении, «чтобы справиться с Путиным»

    Tекст: Ирма Каплан

    Встретившись с корреспондентом Sky News в Киеве накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, Владимир Зеленский снова выразил разочарование неспособностью западных союзников усилить давление на Кремль.

    Зеленский считает, что Трамп неохотно оказывает давление на президента России Владимира Путина, однако признает, что это не лучший способ взаимодействия с российским лидером.

    Зеленский также заявил в интервью Sky News, что Трамп делает акцент на том, чтобы заставить европейцев усилить экономическое давление, прежде всего, прекратив закупки российских энергоносителей и введя пошлины на китайские энергоносители, и другие, что вполне понятно, но единственная сверхдержава в мире не должна ждать действий других, взывает Зеленский.

    В среду Трамп прибывает в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом по приглашению короля Карла III. Он и первая леди Меланья остановятся в Виндзорском замке, где на восточной лужайке их встретят истребители «Красные стрелы», а также британские и американские военные самолеты F-35. Там же состоится специальная военная церемония.

    В преддверии визита Трампа в Британию Зеленский заявил о надеждах на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с Трампом детали обеспечения будущего Украины.

    «Я очень надеюсь, что он (Стармер) сможет провести конкретную дискуссию о гарантиях безопасности США для Украины. <...> важно, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... чтобы документ был поддержан США и всеми европейскими партнерами. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», – снова призывал Зеленский.

    Он намекнул о том, что США достаточно сильны, чтобы оказывать давление и принимать самостоятельные решения, а не давить на Россию через европосредников.

    «Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного пакета санкций со стороны США», – завил Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Трамп перед вылетом в Британию пообщался с прессой, сказав несколько слов об Украине, которая, по его словам, в «большой беде».

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    СМИ сообщили о рисках для Зеленского из-за скандала в Грузии

    Origo сообщил о рисках для будущего Зеленского из-за взрывчатки в Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка ввоза взрывчатки гражданами Украины в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, сообщил венгерский портал Origo.

    Автор материала задается вопросом: «Переживет ли Зеленский этот скандал?», передает РИА «Новости».

    Тбилиси расценивает этот инцидент как подготовительный этап к государственному перевороту в стране. При этом оппозиционные силы призывают жителей Грузии к массовым акциям протеста в столице, что грузинские власти рассматривают как попытку дестабилизировать ситуацию в государстве.

    Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до одного млрд долларов, сообщили СМИ.

    Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.

    Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.

    В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.

    Комментарии (0)
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

