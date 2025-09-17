Житель Керчи получил 14 лет за попытку подрыва насосной станции

Суд приговорил жителя Керчи за подготовку взрыва на станции по заданию разведки Украины

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Евгения Курдоглу к четырнадцати годам лишения свободы, передает ТАСС.

По данным суда, Курдоглу вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и согласился выполнить задание по подрыву насосной станции.

Объект, на который планировался взрыв, находится в Останинском сельском поселении Ленинского района Республики Крым и предназначен для наполнения Станционного водохранилища из Северо-Крымского канала. Согласно приговору, осужденный проведет первые три года наказания в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Курдоглу также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Представитель суда уточнил: «Подсудимый, находясь в Республике Крым, вступил в переписку с иным лицом, представившимся сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе общения Курдоглу согласился с предложением совершить на насосной станции, расположенной в Останинском сельском поселении Ленинского района Республики Крым, взрыв. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафа в размере 400 тыс. рублей».

Ранее участники террористического сообщества были осуждены за подготовку взрыва у РУДН.

Пятеро жителей Дальнего Востока получили сроки от семи лет восьми месяцев до тринадцати лет колонии за поджоги по заданию куратора с Украины, причинив ущерб свыше 1,4 млн рублей.