Житель Керчи получил 14 лет за попытку подрыва насосной станции
Жителю Керчи назначены 14 лет строгого режима и штраф за попытку взрыва насосной станции, снабжающей водой Станционное водохранилище в Крыму.
Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Евгения Курдоглу к четырнадцати годам лишения свободы, передает ТАСС.
По данным суда, Курдоглу вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и согласился выполнить задание по подрыву насосной станции.
Объект, на который планировался взрыв, находится в Останинском сельском поселении Ленинского района Республики Крым и предназначен для наполнения Станционного водохранилища из Северо-Крымского канала. Согласно приговору, осужденный проведет первые три года наказания в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Курдоглу также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.
Представитель суда уточнил: «Подсудимый, находясь в Республике Крым, вступил в переписку с иным лицом, представившимся сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе общения Курдоглу согласился с предложением совершить на насосной станции, расположенной в Останинском сельском поселении Ленинского района Республики Крым, взрыв. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафа в размере 400 тыс. рублей».
