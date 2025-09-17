Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Два свердловских министра были отправлены в отставку Паслером
Министр экономики и министр цифрового развития Свердловской области сняты с постов
Два министра правительства Свердловской области Михаил Пономарьков и Руслан Садыков освобождены от должностей с 16 сентября без последующего назначения на новые посты.
Два министра правительства Свердловской области были отправлены в отставку после назначения Дениса Паслера на пост губернатора, передает «Российская газета». Департамент информационной политики региона заявил: «В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 ТК РФ трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты с 16 сентября без возложения обязанностей».
Оба чиновника, в отличие от других членов кабмина, не вернутся к исполнению обязанностей под руководством нового губернатора. Заместитель министра цифрового развития Алексей Сабуров назначен исполняющим обязанности, аналогичную должность в Минэкономики заняла Татьяна Гладкова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Паслер прошел процедуру инаугурации и получил символ губернаторской власти на торжественной церемонии в Екатеринбурге.