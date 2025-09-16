Паслер принес присягу и вступил в должность губернатора Свердловской области

Паслер официально стал губернатором Свердловской области после выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Победивший на выборах Денис Паслер во вторник принес присягу и официально вступил в должность губернатора Свердловской области, передает РИА «Новости».

Церемония прошла в киноконцертном комплексе «Космос», где Паслеру вручили должностной знак – массивную цепь из 33 звеньев с гербом региона. Как отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, Паслер одержал уверенную победу.

Паслер, поблагодарив жителей области, заявил: «У всех нас есть Родина, наша большая великая страна, у всех нас есть малая родина, где мы родились. Я очень рад, что продолжил путь в своем регионе, для меня честь работать в Свердловской области». Глава региона подчеркнул, что предстоит «большая работа» вместе с жителями с уральской закалкой.

По итогам выборов, прошедших с 12 по 14 сентября, Паслер получил 61,30% голосов при явке 39,9%. Второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25%, третье – Андрей Кузнецов (Справедливая Россия – Патриоты – За правду) с 12,66%. На четвертом месте – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятом – Рант Краев (Новые люди) с 2,72%. Выборы официально признаны состоявшимися и действительными.

Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области президентом России в марте 2024 года после отставки Евгения Куйвашева. В июне партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на губернаторских выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах губернаторов в 2025 году лучшие результаты показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Главы всех двадцати регионов сохранили свои позиции.

В Еврейской автономной области губернатором впервые избрана женщина.