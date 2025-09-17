Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

Tекст: Ирма Каплан

За последние годы 78-летнему музыканту заменили оба коленных сустава, а также правое бедро после падения, из-за его он был вынужден отложить свой прощальный тур 2021 года. В документальном фильме Элтон Джон рассказывает, как не стал унывать из-за операции и спросил хирурга, можно ли пациенту оставить его коленные чашечки, пишет Daily Mail.

С помощью дизайнера Тео Феннелла Элтон превратил свою старую коленную чашечку в украшение, которое немного похоже на «древний артефакт из Египта».

«Когда мне удалили коленные чашечки, сначала левую, а потом правую, я спросил хирурга, можно ли их оставить, что его немного удивило. <...> Мой хирург сказал, что у меня были самые ужасные колени, которые он когда-либо оперировал. На самом деле, эта дыра была в коленной чашечке», – сказал Джон об отверстии которое служит для продевания цепи, на которой держится украшение.

«Нам пришлось их запекать, чтобы высушить. Потом они стали шершавыми, как пемза, очень пористыми, и нам пришлось покрыть их ацетатом, а потом просто отполировать», – добавил Тео.

Элтон привлек всеобщее внимание в октябре 2024 года, когда впервые надел свою старую коленную чашечку в качестве ожерелья на премьеру нового биографического фильма «Никогда не поздно» на кинофестивале Expressonco American Gala.

Он дополнил элегантный коричневый костюм уникальными украшениями, отполированными и отделанными золотом.

Легенда музыки пошутил: «Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена, правой надколенника. По сути, единственное, что у меня осталось, – это левое бедро. Но я все еще здесь. И я не знаю, как вас благодарить, вы – люди, которые меня создали».

В 2024 году выяснилось, что сэр Элтон стал плохо видеть на один глаз после борьбы с «тяжелой глазной инфекцией».