Сын экс-президента Киргизии обратился к правоохранителям после выселения семьи
Сын бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек подал заявление в правоохранительные органы из-за выселения его семьи из дома под Бишкеком.
Кадырбек Атамбаев подал заявление в правоохранительные органы из-за выселения его семьи из дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, передает РИА «Новости».
Напомним, семейство киргизского экс-президента Алмазбека Атамбаева выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком.
До этого сообщалось, что жилой дом бывшего президента Киргизии перешел в госсобственность, а его семью начали принудительно выселять с территории.