Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Павловки, Алексеевки, Степного и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Плоским и Волчанском Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска Нечволодовки, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Дружковки, Константиновки и Миньковки ДНР.

Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Червоного, Дорожнянки, Новогригоровки Запорожской области, Великомихайловки и Алексеевки Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих и бронемашину.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ около Магдалиновки, Степногорска Запорожской области, Бургунки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.