  Лента новостей
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 11:56

    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    15 сентября 2025, 17:29
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля

    Нетаньяху заявил о грядущей частичной автаркии экономики Израиля

    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.

    «Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.

    Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.

    Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху не считает неудачным недавний удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

    Израильский премьер-министр объявил о реализации программы строительства новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Доха осудила заявления Нетаньяху о поддержке ХАМАС и обвинила его в попытках оправдать удары по Катару.

    15 сентября 2025, 20:22
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе договорились добиться заморозки членства Израиля в ООН

    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    В итоговом документе указано, что страны будут совместно работать над тем, чтобы инициировать процесс замораживания израильского членства, передает РИА «Новости».

    Ранее исламские и арабские страны выразили полную поддержку Катару после удара Израиля по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН.

    15 сентября 2025, 19:50
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    16 сентября 2025, 11:12
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    16 сентября 2025, 01:47
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    15 сентября 2025, 17:15
    Нетаньяху обвинил Китай и Катар в подрыве легитимности Израиля
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    По его словам, эта работа ведется через социальные сети в западных странах и США, и Израиль готовится дать ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что страна находится не просто в изоляции, а «в осаде». Он сравнил нынешнюю ситуацию с прошлым давлением со стороны Ирана, отметив: «Это устроено теми же силами, которые поддерживали Иран, его усилия наложить на нас военную осаду и в итоге задушить нас».

    По мнению премьера, Израилю потребуется «принять контрмеры» против информационной кампании, которую он приписал Китаю и Катару. Он заверил, что власти страны самостоятельно отразят эту атаку на легитимность Израиля.

    Ранее премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    15 сентября 2025, 21:46
    СМИ: Трамп знал о планах Израиля ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 сентября проинформировал президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, речь шла о возможном военном ударе, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Белый дом получил эту информацию на достаточно позднем этапе подготовки операции, однако времени для отмены удара все же оставалось. Axios уточнил, что детали обсуждения и причины информирования на данном этапе источники не раскрыли.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    16 сентября 2025, 09:09
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    16 сентября 2025, 05:05
    AFP сообщило о «массированных и нескончаемых» бомбардировках Газы

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    15 сентября 2025, 20:14
    Арабские страны заявили об угрозе нормализации отношений с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Израиля по Катару подрывают перспективы мира и подвергают риску достигнутые договоренности о нормализации отношений между арабскими и исламскими странами с Израилем, отмечается в заявлении, принятом по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

    В итоговом коммюнике также подчеркивается, что подобные действия мешают дальнейшему продвижению мирных инициатив и могут привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Жестокая агрессия Израиля против братского Государства Катар и продолжение Израилем его агрессивных действий подрывают шансы на достижение мира и мирного сосуществования в регионе и ставят под угрозу все, что было достигнуто в деле нормализации отношений с Израилем, включая существующие и будущие соглашения», – сказано в заявлении.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар «оказывают давление на международную легитимность Израиля». Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару.

    15 сентября 2025, 17:54
    Пезешкиан: Никто не застрахован от израильской агрессии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что после авиаудара Израиля по Дохе ни одна арабская столица не может чувствовать себя в безопасности.

    Он на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе прокомментировал недавний удар Израиля по членам руководства ХАМАС, находившимся в столице Катара, передает ТАСС.

    «Нападение на Катар показало, что ни одна арабская или исламская страна не застрахованы от этого. Любая столица в будущем может подвергнуться нападению Израиля», – заявил президент Ирана.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    15 сентября 2025, 20:38
    Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в производство оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильское правительство укрепляет национальное производство вооружений, реализуя политику независимости от западноевропейских производителей оружия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Он отметил, что страна продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия ради снижения зависимости от европейских производителей, передает РИА «Новости».

    «Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем», – говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его канцелярией.

    Нетаньяху также заявил, что несмотря на два года войны, «израильский шекель укрепился, дефицит бюджета уменьшился, а объем иностранных инвестиций в сферу исследований и разработок в Израиле второй в мире после США».

    Ранее правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа.

    Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    В мае знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

    16 сентября 2025, 06:05
    Шойгу прибыл в Багдад

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирака, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    В ходе визита в Багдад Шойгу проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, передает ТАСС.

    В рамках предстоящих переговоров планируется озвучить готовность Москвы к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимодействия в сфере безопасности. Кроме обсуждения двусторонних вопросов, стороны планируют затронуть и региональную проблематику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    16 сентября 2025, 06:29
    Al Jazeera: Израильский удар по Газе привел к гибели людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Сабра были зафиксированы человеческие жертвы и многочисленные раненые, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Четыре человека погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera. По данным телеканала, удар был нанесен по району Сабра, в результате чего также пострадало множество людей.

    Ранее портал Axios сообщал о начале наступления израильской армии на город Газа с целью занять его. Подробности о числе раненых и состоянии пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату сектора Газа. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в этом регионе. ХАМАС назвал действия израильской армии «пренебрежением к усилиям посредников».

    16 сентября 2025, 10:19
    Премьер Испании Санчес призвал отстранить Израиль от мирового спорта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Израиль необходимо отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях, заявил Санчес, передает Al Jazeera.

    В своем обращении к членам Социалистической партии Санчес подчеркнул, что израильская операция в Газе несовместима с участием страны в мировых турнирах.

    «Спортивные организации должны задуматься, этично ли допускать Израиль к международным соревнованиям. Почему Россию исключили после начала событий на Украине, а Израиль – нет?», – сказал испанский премьер.

    По его словам, пока продолжается «варварство», ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных состязаниях.

    Между Мадридом и Тель-Авивом нарастает напряженность. Испанское правительство отменило контракт с израильским производителем оружия Elbit Systems на сумму почти 700 млн евро на поставку реактивных систем. Общая сумма аннулированных испанских договоров с израильскими компаниями за последние месяцы приблизилась к 1 млрд евро. Израиль официально ситуацию не комментировал. СМИ сообщают, что Испания ищет замену израильскому вооружению.

    Среди других мер испанских властей – запрет захода судов и пролета самолетов с оружием для Израиля, прекращение импорта продукции израильских поселений на Западном берегу, а также дополнительные средства для гуманитарной помощи сектору Газа.

    Ранее СМИ сообщали, что Испания планирует полностью запретить поставки оружия Израилю.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар называл Санчеса «позором Испании» после срыва велогонки «Вуэльта», в которой участвовала команда из Израиля.

    16 сентября 2025, 08:55
    Рубио сообщил о сроке в несколько дней для ответа ХАМАС по перемирию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС осталось всего несколько дней, чтобы согласиться на прекращение огня и выполнить условия, включая освобождение заложников и демилитаризацию, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

    По его словам, у радикального палестинского движения ХАМАС осталось всего несколько дней или, возможно, недель на то, чтобы принять соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.

    Рубио добавил, что в связи с началом израильских операций времени для заключения соглашения становится все меньше.

    Он отметил: «У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой, важный момент». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон предпочитает мирное урегулирование конфликта путем переговоров, в ходе которых ХАМАС должен будет демилитаризоваться, прекратить быть угрозой, распуститься и освободить всех заложников.

    Госсекретарь США выразил надежду, что усилия американской дипломатии принесут результат и отметил важную роль спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа. По словам Рубио, США будут делать все возможное для достижения соглашения, несмотря на сложность переговоров с ХАМАС.

    В очередной раз Рубио призвал Катар, по которому Израиль ранее нанес удар, продолжать выполнять посредническую роль между Израилем и ХАМАС для достижения перемирия в секторе Газа. Он отметил, что, по мнению Вашингтона, именно Катар способен успешно выполнить функцию посредника.

    Кроме того, глава Госдепа сообщил, что США и Катар близки к завершению работы над соглашением по укреплению сотрудничества в сфере обороны. Рубио подчеркнул, что между странами сохраняются тесные партнерские отношения, а новый договор по обороне уже почти готов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с целью его оккупации. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы. Один из ударов по Газе привел к гибели мирных жителей.

    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Мерц объявил войну «старому и новому» антисемитизму в Германии
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

