    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Британские СМИ: Индия участием в учениях «Запад-2025» перешла красную черту
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Британия пригрозила применить силу против России
    МИД заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    16 сентября 2025, 10:35 • Новости дня

    Трамп и Вэнс решили провести расследование против левых после убийства Кирка

    Bloomberg: Трамп и Вэнс пообещали расследовать левые организации после убийства Кирка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство США пообещало провести федеральное расследование деятельности левых организаций после убийства активиста Чарли Кирка, заявив о возможном применении антирэкетирских законов, пишет Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс объявили о намерении инициировать проверку и возможные расследования в отношении левых организаций, передает Bloomberg.

    По словам Трампа, он обсудил с генеральным прокурором возможность привлечения к ответственности спонсоров левых протестных движений по федеральному закону о борьбе с организованной преступностью (RICO), если на то будет рекомендация правоохранительных органов. «Это не протесты, это преступления», – отметил Трамп.

    Вэнс провел двухчасовую передачу в эфире шоу Чарли Кирка, где заявил: «Мы собираемся разоблачить сеть НКО, которая способствует и организует насилие». Он обвинил левые и прогрессивные группы в том, что их риторика якобы стала причиной гибели Кирка, добавив, что борьба с таким экстремизмом станет приоритетом.

    Советник Белого дома Стивен Миллер также назвал действия ряда левых организаций «террористическим движением внутри страны» и пообещал использовать все доступные ресурсы для их ликвидации. По его словам, речь идет о некоммерческих структурах, которые организуют нападения на сотрудников миграционных служб, а также проводят кампании по распространению личных данных чиновников, что квалифицируется как нарушение федерального законодательства.

    Власти официально не связывали убийство Кирка с политическими организациями. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что подозреваемый в убийстве имел «левую идеологию», призвав при этом снизить политическую напряженность в стране. За последние месяцы жертвами насилия становились как политики-демократы, так и республиканцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку возможного наличия сообщника у убийцы Чарли Кирка после появления видеозаписи с места преступления. Супруга Кирка назвала личные мотивы, которые, по ее мнению, стали причиной убийства. Имя предполагаемого убийцы, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец обратился в полицию.

    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Песков: Москва слышала слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    14 сентября 2025, 12:43 • Новости дня
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press, M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности «каждого, кто причастен к этому злодеянию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают».

    Несмотря на то что личность и мотивы стрелка не были известны, Трамп, выступая с видеообращением из Овального кабинета после стрельбы, обвинил в произошедшем «радикальных левых», передает NBC News.

    В эфире программы Fox & Friends Трамп отдельно упомянул 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, основателя фонда Open Society Foundations, и заявил, что власти «намерены проверить Сороса» на возможные нарушения закона о рэкете (RICO). В комментарии для NBC News Трамп заявил, что Сорос «должен быть посажен в тюрьму», и назвал его «плохим парнем».

    Сорос много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии и прогрессивные инициативы, оставаясь одним из крупнейших доноров на левом фланге. Ранее Трамп в социальной сети обвинял Сороса и его сына в поддержке «насильственных протестов» и призывал привлечь их к ответственности по закону RICO.

    В ответ представитель Open Society Foundations сослался на заявление фонда в соцсетях, где говорится, что организация не поддерживает и не финансирует насильственные протесты, а подобные обвинения ложны. В фонде подчеркнули, что их миссия – продвижение прав человека, справедливости и демократических принципов в США и во всем мире, а также защиту основных свобод, включая право на мирный протест и свободу слова.

    В пятницу президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Напомним, Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYP раскрыла личность подозреваемого в убийстве Кирка. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта. Президент США, комментируя убийство активиста Чарли Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших».

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    14 сентября 2025, 07:49 • Новости дня
    FT узнала об угрозе срыва возможной встречи Трампа и Си в Пекине

    Tекст: Ирма Каплан

    Китай официально пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпинем, но Белый дом пока не дал ответа, поскольку лидеры стран по-прежнему расходятся во мнениях по торговым и другим вопросам, узнала FT.

    Министр финансов США Скотт Бessент встретится в Мадриде с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном для проведения четвертого раунда переговоров, которые, как надеются некоторые, проложат путь для визита президента Трампа в Пекин в преддверии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее.

    «Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет провели переговоры со своими китайскими коллегами, что породило слухи о возможной встрече политических лидеров, но недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее значимую встречу в рамках форума АТЭС»», – пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Сара Беран, бывший высокопоставленный представитель Белого дома по Китаю, заявила, что эти звонки и встреча в Мадриде были «явной подготовкой ко встрече на уровне лидеров», но было неясно, где именно лидеры встретятся.

    Один из источников, сообщил, что серьезным препятствием стало недовольство США тем, что Пекин не пресекает экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила, смертоносного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только в том случае, если США отменят пошлины на фентанил, введенные Трампом в отношении Китая, пишет газета.

    США настаивают на том, чтобы Китай принял меры и продемонстрировал результаты, прежде чем будут отменены пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в начале сентября заявлял, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.


    13 сентября 2025, 12:58 • Новости дня
    Клишас рассказал, почему Трамп не сможет казнить убийцу Кирка

    Сенатор Клишас объяснил отсутствие полномочий Трампа на казнь преступника

    Tекст: Евгения Караваева

    Сенатор напомнил о невозможности вмешательства президента США в дела судов штатов, подчеркнув независимость судебной системы Юты.

    Сенатор Андрей Клишас заявил, что Дональд Трамп, даже находясь на посту президента, не имеет полномочий распорядиться судьбой убийцы Чарли Кирка, передает радио Sputnik.

    По его словам, решение о мере наказания примет суд штата Юта, а федеральные власти и лично президент не могут повлиять на этот процесс. Клишас также отметил рост преступности и безнаказанности в Соединенных Штатах.

    «Это признак крайнего нездоровья. Это та волна, когда человек уже просто убивает, зная, что попадет в тюрьму. Но при этом, убийца осознает, что поднимется такая волна общественной поддержки, которая вознесет его на медийную вершину», – заявил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на смертную казнь для предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Подозреваемый был арестован при содействии своего отца.

    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа.

    ФБР проводит проверку на предмет возможного сообщника после появления видео с обсуждением покушения по телефону.

    13 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Reuters: Реакция Трампа на инцидент с БПЛА в Польше разочаровала Европу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты выразили разочарование сдержанным подходом американского президента Дональда Трампа к инциденту с БПЛА в Польше, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, по мнению высокопоставленных европейских чиновников, Трамп продемонстрировал политику «Америка прежде всего», что усилило тревогу относительно готовности США поддерживать союзников, передает ТАСС.

    «Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от других президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», – заявил бывший представитель США при НАТО Иво Даалдер.

    По словам европейских собеседников агентства, в прошлом подобные инциденты вызывали бы немедленный ответ Вашингтона, однако сейчас реакцию Трампа описывают как «публичное пожимание плечами».

    Европейские политики охарактеризовали заявления Трампа как вызывающие «разочарование», «недоумение» и «тревогу». Высокопоставленный чиновник из Германии сообщил, что США участвовали в обсуждении ситуации, однако выглядели неуверенными. «Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что можем», – заявил он.

    Дипломаты восточноевропейских стран назвали реакцию Вашингтона «оглушающей тишиной», отметив, что США не приободрили союзников. Представитель Италии подчеркнул, что большинство стран НАТО негативно восприняли сдержанность США, но не критикуют открыто. Еще одной причиной тревоги стало неучастие американских ВВС в операции по перехвату БПЛА; в США объяснили это ответственностью Нидерландов за воздушное пространство в момент инцидента.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Трамп выразил недоумение по поводу сообщений о полетах якобы российских дронов над территорией Польши.

    14 сентября 2025, 01:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Британии подписать сделку с Трампом

    Британия планирует заключить технологическое соглашение с США на следующей неделе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии рассчитывают договориться о технологическом партнерстве с США во время визита Дональда Трампа, который запланирован на середину сентября.

    Власти Великобритании намерены подписать масштабное соглашение в сфере технологий с Соединенными Штатами во время официального визита Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.

    Визит президента США пройдет с 17 по 19 сентября. Представители министерства науки, инновации и технологии Великобритании заявили, что соглашение призвано стать стимулом для развития бизнеса и потребителей в обеих странах.

    Агентство подчеркивает, что точные параметры и содержание соглашения пока не раскрываются. В качестве дополнительной детали неназванные источники сообщили, что главы компаний Nvidia и OpenAI, Дженсен Хуанг и Сэм Альтман, намерены объявить о многомиллиардных инвестициях в британские центры обработки данных во время визита в страну.

    О планах вложить средства в Британию расскажет и компания CoreWeave Inc., отметил один из собеседников Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в неспособности эффективно отстаивать интересы Евросоюза перед Соединенными Штатами.

    Британская и украинская избирательные комиссии подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам организации выборов и кибербезопасности.

    Американская журналистка Кати Ливингстон заявила о планах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    15 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Publico: Трамп отдалил США от конфликта на Украине ради выгоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Позиция Дональда Трампа по спецоперации на Украине смещается в сторону экономических интересов, при этом его стратегия приводит к ослаблению Европы, говорится в статье испанской газеты Publico.

    Президент США Дональд Трамп проявляет все меньше интереса к конфликту на Украине, делая ставку на экономические выгоды, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Publico.

    Издание отмечает, что после инцидента с беспилотниками в Польше Трамп «шантажировал своих собственных европейских союзников». По словам авторов статьи, «Трамп с каждым днем проявляет меньше интереса к конфликту на Украине и все больше делает ставку на извлечение максимально возможной экономической выручки из всех, кто прямо или косвенно вовлечен в этот конфликт, в первую очередь из своих европейских «друзей» в НАТО».

    По мнению газеты, единственным достижением президента США в попытках урегулировать ситуацию на Украине стало ослабление Европы. В статье также подчеркивается, что инцидент с беспилотниками и операция НАТО «Восточный часовой» позволят альянсу увеличить военное присутствие в районах, граничащих с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы обсудить вопрос членства Украины в Евросоюзе. Украина и европейские страны оказались в сложной ситуации в результате действий Трампа.

    15 сентября 2025, 08:06 • Новости дня
    NYP: Самый крупный банк Швейцарии задумался о переезде в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Крупнейший швейцарский банк UBS может перебраться на территорию Соединенных Штатов из-за недовольства новыми требованиями правительства Швейцарии, сообщили источники.

    UBS пригрозил покинуть Швейцарию и обосноваться в США, такая риторика звучит в ответ швейцарским регуляторам, сообщили источники New York Post, передает РИА «Новости».

    Власти Швейцарии требуют от UBS увеличить размер своей подушки безопасности на 26 млрд долларов, что может сделать его неконкурентным на мировом рынке.

    Собеседники добавили, что руководство UBS проводило встречу с американской администрацией.

    При этом в самом банке не стали комментировать ситуацию, однако встречу с представителями администрации президента США не стали отрицать.

    15 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп прибудет в Британию, став первым лидером США, удостоенным второй официальной встречи с королем, пишет агентство Bloomberg.

    Визит Трампа организован на фоне его признания симпатии к королевской семье и лично к Королю Карлу III, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Британии Стармер использовал этот фактор, чтобы пригласить президента на государственное посещение, продемонстрировав личное письмо-приглашение от монарха. Биограф Хьюго Викерс охарактеризовал действия Стармера как попытку политически использовать короля для укрепления отношений с непредсказуемым главой США.

    Вторая за два месяца поездка Трампа в Британию пройдет преимущественно на территории Виндзорского замка, а не в Букингемском дворце, что объясняется ремонтом, а также желанием избежать массовых протестов против политики американского президента. Программа включает торжественный прием, совместный обед с членами королевской семьи, возложение венка на могилу королевы Елизаветы II, банкет с участием знаменитостей и бизнесменов, а также двустороннюю встречу Стармера и Трампа в Чекерсе.

    Стороны подпишут соглашения о технологическом партнерстве и ускорении строительства ядерных реакторов, а ведущие представители бизнеса намерены объявить о многомиллиардных планах инвестиций в британские дата-центры. В рамках визита также запланирован совместный пресс-брифинг, хотя британская сторона опасается публичных разногласий, связанных с позицией Лондона по Палестине, которые могут возникнуть на этой неделе перед Генассамблеей ООН.

    Трамп станет первым президентом США, совершившим два государственных визита в Британию. При этом его выступления в парламенте не ожидается из-за парламентских каникул, что позволяет избежать возможных протестов в Уэстминстере и спорных заявлений по внутренним вопросам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти планируют подписать сделку с Дональдом Трампом. Европейские лидеры осудили политическое насилие в США после убийства Кирка. Барделла обвинил Урсулу фон дер Ляйен в провале переговоров с США.

    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    Мерцу стало стыдно за антисемитизм в Германии
    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы»
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

