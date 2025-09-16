Трамп и Вэнс решили провести расследование против левых после убийства Кирка

Bloomberg: Трамп и Вэнс пообещали расследовать левые организации после убийства Кирка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс объявили о намерении инициировать проверку и возможные расследования в отношении левых организаций, передает Bloomberg.

По словам Трампа, он обсудил с генеральным прокурором возможность привлечения к ответственности спонсоров левых протестных движений по федеральному закону о борьбе с организованной преступностью (RICO), если на то будет рекомендация правоохранительных органов. «Это не протесты, это преступления», – отметил Трамп.

Вэнс провел двухчасовую передачу в эфире шоу Чарли Кирка, где заявил: «Мы собираемся разоблачить сеть НКО, которая способствует и организует насилие». Он обвинил левые и прогрессивные группы в том, что их риторика якобы стала причиной гибели Кирка, добавив, что борьба с таким экстремизмом станет приоритетом.

Советник Белого дома Стивен Миллер также назвал действия ряда левых организаций «террористическим движением внутри страны» и пообещал использовать все доступные ресурсы для их ликвидации. По его словам, речь идет о некоммерческих структурах, которые организуют нападения на сотрудников миграционных служб, а также проводят кампании по распространению личных данных чиновников, что квалифицируется как нарушение федерального законодательства.

Власти официально не связывали убийство Кирка с политическими организациями. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что подозреваемый в убийстве имел «левую идеологию», призвав при этом снизить политическую напряженность в стране. За последние месяцы жертвами насилия становились как политики-демократы, так и республиканцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку возможного наличия сообщника у убийцы Чарли Кирка после появления видеозаписи с места преступления. Супруга Кирка назвала личные мотивы, которые, по ее мнению, стали причиной убийства. Имя предполагаемого убийцы, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец обратился в полицию.