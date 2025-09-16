  • Новость часаВласти Приморья сообщили о связанной с газовым оборудованием «серии хлопков»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    16 сентября 2025, 04:26 • Новости дня

    Красников: Попечительский совет РАН во главе с Путиным может собраться осенью

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью ожидается заседание попечительского совета Российской академии наук, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава РАН академик Геннадий Красников.

    «Мы ожидаем, что оно состоится осенью», – приводит слова Красникова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин утвердил новый состав попечительского совета РАН, заняв пост его председателя. В совет также вошли премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РАН – важнейший институт России.

    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    15 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    @ Владимир Андреев/URA.RU/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал уделить особое внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

    «В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Российская телерадиосеть предупредила о помехах на телеэкранах из-за солнечной интерференции

    Tекст: Денис Тельманов

    С 27 сентября по 20 октября на телеэкранах в России возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    Помехи на телеэкранах могут возникнуть в любой точке России с 27 сентября по 20 октября из-за солнечной интерференции, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии РТРС минимизируют влияние интерференции, делая ее практически незаметной для большинства телезрителей», – говорится в сообщении Российской телерадиосети (РТРС).

    В РТРС уточнили, что период интерференции может наблюдаться в каждом регионе не более двух недель. Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, поэтому вероятность помех при просмотре цифрового эфирного ТВ минимальна.

    «Интерференция происходит два раза в год и длится три недели, начиная со дней осеннего и весеннего равноденствия», – пояснили в пресс-службе ведомства.

    График влияния интерференции доступен на сайте ртрс.рф, в «Кабинете телезрителя» и мобильном приложении «Телегид».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой, с задержкой примерно в сутки.

    Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури продолжительностью до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с.

    В четверг специалисты ожидают умеренное увеличение вспышечной активности на Солнце, но угрозы для Земли и ее технических систем не прогнозируется.

    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    15 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые.

    По словам главы государства, финансовая стабильность и выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны, передает ТАСС.

    «Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно – обеспечить необходимые для этого темпы роста», – сказал он.

    Президент добавил, что Россия должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, но и стремиться опережать ее. Для этого, считает Путин, необходимо раскрывать потенциал отраслей и регионов, развивать международное сотрудничество, внедрять современные технологии и осваивать перспективные направления.

    Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни.

    На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент заявил, что ВВП России в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.

    15 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые объекты Роспотребнадзора в различных регионах страны.

    Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.

    «Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.

    В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.

    15 сентября 2025, 19:01 • Новости дня
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ

    Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны

    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Успех на выборах глав регионов обеспечили два основных условия. Первое – консолидация граждан вокруг флага и президента. Второе – поддержка позитивных социальных изменений, предложенных тем или иным кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в России завершился Единый день голосования.

    «Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.

    «Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.

    «Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.

    В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).

    В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).

    Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).

    Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).

    В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).

    На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    15 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин: Усилия по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Путин подчеркнул: «Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции – ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», передает ТАСС.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года формируют условия для возможного понижения ключевой ставки в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне.

    Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Это стало уже третьим снижением подряд.

    15 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин рассказал о росте ВВП России с начала года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валовой внутренний продукт России в июле увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    15 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин напомнил об истоках Роспотребнадзора со времен Ивана Грозного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время открытия объектов Роспотребнадзора выделил, что истоки санитарной службы уходят ко времени Ивана Грозного и создания Аптекарского приказа.

    Официальная дата образования санитарно-эпидемиологической службы приходится на 15 сентября 1922 года. Путин подчеркнул, что история службы начинается гораздо раньше указанной даты, передает ТАСС.

    «Но мы знаем – вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, – на самом деле история гораздо более давняя, еще со времен Ивана Грозного, Аптекарский приказ, по-моему, был создан соответствующим решением тогда. Вот с тех пор», – заявил президент.

    Напомним, Путин в понедельник по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах.

    15 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков: Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины без предварительной экспертной подготовки не принесут результатов.

    Заявления Киева о необходимости срочной встречи лидеров направлены скорее на эмоциональный эффект, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она пройдет без тщательной подготовки, будет абсолютно бесполезна.

    Кремлевский представитель отметил, что любые контакты на высшем уровне должны быть заранее проработаны экспертами, чтобы в ходе диалога были зафиксированы конкретные наработки. Песков добавил, что без этой предварительной работы такие переговоры теряют смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    15 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин потребовал минимизировать риски распространения опасных инфекций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время открытия по видеосвязи новых объектов «санитарного щита» в различных регионах России президент Владимир Путин особо выделил необходимость минимизации рисков, связанных с распространением опасных инфекций.

    «Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в понедельник по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах.

    15 сентября 2025, 11:59 • Новости дня
    Берцовую кость мамонта нашли на севере Казахстана во время рыбалки

    Tекст: Мария Иванова

    На севере Казахстана случайно обнаружили берцовую кость мамонта длиной около одного метра, предположительно жившего около 15 тыс. лет назад.

    Берцовую кость мамонта, жившего около 15 тыс. лет назад, обнаружили случайно на севере Казахстана, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования республики, передает РИА «Новости».

    Артефакт нашли недалеко от аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области – житель региона Асет Шайкин наткнулся на кость во время рыбалки и передал ее известному археологу, профессору Kozybayev University Анатолию Плешакову.

    Плешаков отметил, что найденная берцовая кость принадлежала очень крупной особи мамонта, её длина составляет около одного метра. По оценке учёного, возраст находки относится к эпохе верхнего палеолита, примерно 15 тысяч лет назад. Он также добавил, что ранее в регионе уже встречались останки древних животных.

    После осмотра места находки новых останков обнаружить не удалось, но, по мнению Плешакова, другие части скелета могут находиться под слоями грунта.

    Ученый заявил: «Это довольно интересная находка. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией – первым палеолитическим памятником на нашей территории».

    В министерстве объяснили, что закладка шурфа или проведение пробного раскопа позволит определить наличие культурных слоёв и артефактов на конкретном участке, а также оценить стратиграфию и принять решение о проведении дальнейших исследований.

    Напомним, в августе сотрудники таможни задержали попытку вывоза одной тонны бивней мамонта в Китай.

    А в июле в Астраханской области в водоеме обнаружили бивни мамонта длиной три метра.

    15 сентября 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал несколько поездок Путина в регионы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен совершить несколько региональных поездок в ближайшую неделю, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент начал рабочую неделю в Кремле, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Ожидается насыщенная на события неделя, у главы государства планируется несколько поездок в регионы, добавил Песков.

    Представитель Кремля пояснил, что сообщит о подробностях поездок по факту.

    Ранее Песков также анонсировал поездку Путина в один из регионов России.

    15 сентября 2025, 18:27 • Новости дня
    Путин рассказал об обсуждении бюджета с Мишустиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне провел двухчасовое обсуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященное приоритетам федерального бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов.

    На совещании по экономическим вопросам Путин подчеркнул, что правительство продолжает активную работу над проектом бюджета, передает ТАСС. В связи с этим проходят многочисленные совещания, которые посвящены основным направлениям и структуре главного финансового документа страны.

    «Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… Или позавчера? В ночь – долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы», – отметил глава государства. Он добавил, что среди ключевых тем были исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов и обеспечение безопасности России.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые.

    На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин отметил рост расходов бюджета России.

    В августе российский лидер призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета.

