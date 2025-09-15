Первышов победил на выборах главы Тамбовской области

Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

Tекст: Вера Басилая

Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), передает ТАСС.

Минниханов получил 88,09% голосов после подсчета 100% протоколов, Хинштейн – 86,92%, Дрозденко – 84,21%. Евгений Солнцев (Оренбургская область) набрал 83,85%, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 83,37%, Мария Костюк (ЕАО) – 83,02%. Самый низкий результат среди действующих руководителей – у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (60,79%) и врио главы Свердловской области Дениса Паслера (61,3%).

Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов – 62,97%.

В Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набрал 81,25% голосов. В Севастополе Михаил Развожаев получил 81,72% голосов после обработки 100% протоколов. В Коми Ростислав Гольдштейн набрал 70,04% голосов, а в Калужской области Владислав Шапша – 72,24%.



В Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с результатом 74,3% при обработке 97,08% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов, а в Брянской области Александр Богомаз – 78,78% голосов. В Чувашии Олег Николаев, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидировал с 67,42% голосов при обработке 97,21% протоколов.

Сергей Ситников в Костромской области набрал 67,55% голосов после обработки более 90% протоколов. В Архангельской области Александр Цыбульский получил 67,32% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов.



На выборах в Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов после обработки всех протоколов. Второе место заняла «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 13,43%, третье – ЛДПР с 9,79%. В тройку также вошли «Новые люди», КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость.

В Республике Коми «Единая Россия» также лидирует с 44,50% голосов, за ней следует КПРФ (14,87%), а третье место у ЛДПР (14,11%). Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96% голосов.

В Костромской области «Единая Россия» получила 50,25% голосов, у КПРФ – 11,27%, у ЛДПР – 12,11%.

В Курганской области единороссы также лидируют – 54,91% голосов, у КПРФ – 10,69%, у ЛДПР – 12,85%. В Магаданской области после обработки большинства протоколов «Единая Россия» лидирует с 65,89%, ЛДПР – 12,83%, КПРФ – 8,4%.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что «избирательные кампании прошли спокойно». По ее словам, недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми участках в пяти субъектах.

Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах выбирали губернаторов прямым голосованием, в одном – через региональный парламент. В 24 регионах использовали дистанционное электронное голосование, а в Москве открыли экстерриториальные участки.

Ранее ЦИК заявил, что явка на ЕДГ-2025 составила около 47%. Половина действующих глав регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

Все кандидаты в губернаторы от «Единой России» получили поддержку избирателей.

Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что самыми интересными стали кампании на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а ЛДПР проявила наибольшую активность среди оппозиционных партий.