Москва выбрала оператора российской промышленной зоны в Египте

Tекст: Ольга Иванова

Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука прибыла в Каир, сообщает РИА «Новости». В состав делегации вошли предприниматели и представители ассоциаций, заинтересованные в работе в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала.

Оверчук сообщил журналистам: «Мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов». По его словам, в мае были решены вопросы о выделении земельного участка, а также заключен договор аренды территории под РПЗ.

«Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог. Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент», – отметил Оверчук.

В ходе визита делегация ознакомится с условиями работы, льготами для резидентов и готовностью инфраструктуры. Оверчук подчеркнул, что бизнесу важно оценить свои возможности и соразмерить их с инвестиционными планами на этом этапе.