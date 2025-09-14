Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?14 комментариев
Москалькова заявила о соблюдении избирательных прав россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что россияне участвуют в выборах даже в трудных условиях, связанных с обстрелами.
Избирательные права граждан России соблюдаются, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с агрессией и обстрелами, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, выступая в информационном центре Центральной избирательной комиссии.
«Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов», – подчеркнула Москалькова.
По словам омбудсмена, несмотря на непростую ситуацию, россияне активно участвуют в избирательном процессе и имеют возможность реализовать свои конституционные права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в единый день голосования в приграничных областях были приняты меры для безопасного участия граждан в голосовании.
Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.
В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.