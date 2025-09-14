Москалькова заявила о соблюдении избирательных прав россиян

Tекст: Ольга Иванова

Избирательные права граждан России соблюдаются, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с агрессией и обстрелами, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, выступая в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

«Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов», – подчеркнула Москалькова.

По словам омбудсмена, несмотря на непростую ситуацию, россияне активно участвуют в избирательном процессе и имеют возможность реализовать свои конституционные права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в единый день голосования в приграничных областях были приняты меры для безопасного участия граждан в голосовании.

Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.