Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится: «За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича – заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации».

Награда приурочена ко дню рождения Медведева – в это воскресенье ему исполняется 60 лет.

Медведев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Других степеней ордена — I, II, III — он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно.

