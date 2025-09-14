Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?2 комментария
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В день своего 60-летия Дмитрий Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление государственности и обеспечение безопасности страны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе говорится: «За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича – заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации».
Награда приурочена ко дню рождения Медведева – в это воскресенье ему исполняется 60 лет.
Медведев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Других степеней ордена — I, II, III — он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно.
