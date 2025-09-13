Украинская «Укрнафта» отказалась закупать топливо у Индии

Tекст: Валерия Городецкая

Компания объявила второй этап тендеров на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на октябрь и весь четвертый квартал 2025 года, подчеркнув, что продукция из России, Белоруссии, Ирана и Индии не рассматривается, сообщило украинское издание «Нефтерынок», передает ТАСС. В пресс-службе компании отметили, что страна происхождения топлива теперь обязательно должна указываться в заявках на участие в тендерах.

По информации издания, Индия впервые попала в список стран, откуда не будут закупать нефтепродукты. При этом в августе 2025 года на фоне роста поставок с индийских заводов на Украину доля импорта дизтоплива из Индии достигла 11,6% против 1,7% за аналогичный период прошлого года, общий объем импорта вырос более чем в шесть раз за первые восемь месяцев.

Издание связывает это решение с тем, что Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской нефти.

Ранее власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти. Сообщалось, что Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре.