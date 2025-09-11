Финальный бой «Зарницы 2.0» впервые провели с танками, дронами и лазертагом

Tекст: Елизавета Шишкова

Финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной категории прошел на полигоне инженерных войск «Волжский» в Волгоградской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Армия Ахтуба одержала победу в финальном бое, а в большой военно-тактической игре лучшей стала Армия Волга. Командование игрой осуществлял Герой России Владислав Головин, который отметил: «Здесь формируется ответственность за друга, с пониманием того, что именно единой командой они должны дойти до конца».

Перед финальным боем две армии по 120 человек участвовали в двухдневной военно-тактической игре, где им предлагалось захватывать и удерживать точки на картах, выполнять задания на проверку военно-прикладных навыков, а также организовывать оборону и взаимодействие подразделений. По итогам этих этапов команды получили баллы.

Финальный бой прошел с применением лазертаг-оборудования, беспилотников, танков, бронетехники, инженерных систем и гранатометов, с имитацией боевых действий, включая взрывы и дымовые завесы. Главный судья финала Вячеслав Старшев подчеркнул: «Финал игры «Зарница 2.0» показал высокий уровень подготовки участников всех возрастов».

Сценарий финального боя предполагал выявление и захват скрытого Центра обработки данных условного противника. Обе команды получали одинаковые задачи – занять и удерживать ключевые объекты, пока специалисты взламывали хранилище. Победитель определялся по числу удержанных точек и времени контроля. В финальной фазе победившая армия водружала свой флаг на центральном здании.

Участники Армии Ахтуба отметили важность командной работы и наставничества, а также эмоции, охватившие их после победы. По словам Лизы Семеновой из Башкортостана: «Мы захватили три, а возможно, и четыре точки – и удержали их до конца. Это была настоящая сплоченность». Вадим Симаков из Пермского края подчеркнул: «Главным секретом победы стала дружба и командная работа».

Игра «Зарница 2.0» проводится по Национальному проекту «Молодежь и дети», организаторами выступают Движение Первых совместно с движением «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН», а техническую поддержку финалу обеспечили инженерные войска ВС России.