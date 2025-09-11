Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Когда ты выступаешь против своих государства, правительства и граждан в парламенте (Конгрессе, Сенате) другого государства, ты являешься предателем родины и государства», – заявил он в соцсетях.

«И не имеют никакого значения мотивы или причины», – отметил генерал.

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский отметил, что у Зурабишвили и Хидашели «не осталось ни стыда, ни совести».

«На фоне общей опасной ситуации в мире они клевещут на Грузию. Нет ни одного подтверждения, что Грузия якобы меняет (прозападную) внешнеполитическую ориентацию», – сказал первый зампред высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, инициатор слушаний конгрессмен Джо Уилсон является лоббистом грузинской оппозиции.

Георгий Вольский отметил, что Уилсон занимается «подбором новых предателей после того, как прежние из саакашвилевского «Единого национального движения не оправдали себя».

В Конгрессе США на заседании Хельсинкской комиссии Зурабишвили и Хидашели уверяли, что в Грузии произошел «антиамериканский разворот», при этом Тбилиси регулярно призывает Вашингтон возобновить стратегическое партнерство, замороженное байденовской администрацией.

Зурабишвили назвала «Грузинскую мечту» «антиамериканской пророссийской силой», обвинила правительство Грузии в «агрессивном антидемократическом тоне» и установлении «все более глубоких связей с Россией, Китаем и Ираном», призвала к санкциям.

Экс-президент также сказала, что «Грузинская мечта» критикует Дональда Трампа и его администрацию.

В реальности правительство Грузии регулярно говорит о совпадениях в мировоззрениях с президентом США.

Со своей стороны, экс-министр обороны Грузии Хидашели заявила об «авторитаризме» в Грузии.

Хидашели, которая сейчас возглавляет финансируемое Тайванем НПО «Грузинская идея», сообщила, в частности, о том, что правительство Грузии способствует появлению в стране китайского бизнеса и якобы блокирует американские компании, в частности, по вопросу строительства Анаклийского порта.

Экс-министр обороны также заявила, что выборы в парламент Грузии в 2024 году были якобы сфальсифицированы.