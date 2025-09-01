Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала апелляцию в CAS

Tекст: Ирма Каплан

«Боксер из Алжира Иман Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing, которое запрещает участвовать в предстоящих соревнованиях по боксу без предварительного генетического теста», – сказано в релизе CAS.

Там отмечено, что спортсменка просит CAS признать ее годной для участия в чемпионате мира по боксу 2025 года, который пройдет с 4 по 14 сентября, без проведения теста.

1 сентября 2025 года CAS отклонил ходатайство World Boxing до тех пор, пока дело не будет рассмотрено.

В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, и с их согласия будет назначено слушание. Процедуры CAS, пока они продолжаются, являются конфиденциальными.

Кроме того, Хелиф опровергла заявления бывшего менеджера Нассера Йесфаха о том, что она приостановила спортивную карьеру. По словам боксерши, Йесфах не имеет к ней никакого отношения, чтобы делать заявления о ее карьере.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший менеджер Нассер Йесфах заявил, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, завершила спортивную карьеру.