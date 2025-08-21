Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф завершила спортивную карьеру

Tекст: Ирма Каплан

Действующая олимпийская чемпионка в весовой категории до 66 кг больше не дерется на ринге и решила завершить боксерскую карьеру после того, как стала олимпийской чемпионкой и в то же время погрязла в скандалах, пишет портал Nice-Matin

Международная ассоциация бокса, которая курировала соревнования, потребовала проведения гендерного теста для женщин-боксеров, что Хелиф и сделала. Но ее дисквалифицировали до начала чемпионата мира в Индии без каких-либо подробностей, и результаты тогда не были оглашены, рассказал ее бывший менеджер Нассер Йесфах.

«С этого момента я стал ее тренером и менеджером до сентября 2024 года. Я убедил ее получить лицензию в Nice Azur Boxe с очень четкой целью: подготовиться к Олимпийским играм в Париже», – добавил он.

По данным источников, близких к Хелиф, она покинула Ниццу и профессиональный бокс. По крайней мере временно, поскольку не выходила на ринг почти 13 месяцев.

«Сейчас она все бросила. Она даже не начала заниматься снова, она больше не боксирует. После того, что случилось на Олимпиаде... В любом случае, ей предстоит пройти такое же испытание, если она станет профессионалом», – отметил Йефах.

Напомним, осенью 2024 года выяснилось, что Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма. Это выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, серебряный призер чемпионата Европы Елена Жиляева пригласила Иман Хелиф посетить чемпионат России по боксу среди женщин в качестве зрителя, чтобы обсудить резонансную ситуацию вокруг нее.

В мае 2025 года стало известно, что всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.