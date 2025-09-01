Филиал МГУ в Сарове встретил 80 магистрантов из 27 регионов

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году на учебу в магистратуре прибыли 80 выпускников из 27 регионов России, а всего в линейке приняли участие около 200 студентов, сообщает «Атом Медиа».

Будущих ученых приветствовали представители Росатома, МГУ имени Ломоносова и Национального центра физики и математики. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в видеообращении отметил: «Наставниками для вас станут лучшие преподаватели страны, чьи имена известны далеко за пределами России. Учитесь у них, впитывайте их знания и опыт. Только так вы сможете создать нечто важное для миллионов людей».

Научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев в своем приветствии подчеркнул, что научное творчество приносит особое счастье, сравнимое с состоянием открытия нового. Он выразил уверенность в уникальных возможностях для студентов создавать значимые проекты и пожелал как можно быстрее почувствовать «счастье творца в науке».

Первокурсники по традиции написали письма себе в будущее, где обозначили свои личные и научные цели, а выпускники передали им символический ключ от кампуса. Завершилось мероприятие лекцией представителя Росатома, капитана команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Константина Рудера на тему «Atomic Heart в реальной жизни. «Росатом» сегодня».