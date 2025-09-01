Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Львова-Белова поздравила пациентов центра Рогачева с учебным годом
В центре имени Димы Рогачева прошел праздник для детей, впервые севших за парты в условиях стационара, где работают госпитальные школы.
Поздравление с началом учебного года детям, родителям и педагогам центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева направила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, передает официальный сайт детского омбудсмена.
Особое внимание было уделено проекту госпитальных школ «Учим. Знаем», который действует на базе этого медицинского учреждения и позволяет обучаться детям, находящимся на длительном лечении.
Во время праздничного мероприятия в центре прошли песни, танцы и прозвучал первый звонок. Впервые тринадцать первоклассников начали школьную жизнь, совмещая лечение и обучение, сохраняя контакт с детством.
Мария Львова-Белова отметила: «Важно, что благодаря «Учим. Знаем» у детей в разных регионах России есть возможность учиться в условиях стационаров медицинских учреждений. Ребят ждут уроки, мастер-классы, встречи с известными людьми. При этом среди педагогов проекта есть и его выпускники. Успехов, дорогие! Хорошего учебного года».
Также уполномоченный посетила ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Москве, где встретилась с детьми, сотрудниками и педагогами учреждения.