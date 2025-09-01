Ушаков сообщил об обсуждении украинского вопроса на саммите ШОС

Ушаков: Украинский вопрос обсуждался в кулуарах саммита ШОС

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал, что президент России Владимир Путин говорил об украинском урегулировании с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

«В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно», – заявил Ушаков.

Он также напомнил, что ранее Путин обсуждал договоренности, достигнутые в ходе встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

Напомним, тяньцзиньская декларация, принятая по итогам саммита ШОС, не содержит упоминания украинского кризиса.