В России стартовали конкурсы президентских грантов для социальных проектов

Tекст: Ольга Иванова

Сразу два конкурса по линии президентской поддержки общественных инициатив стартовали первого сентября. Некоммерческие организации из всех регионов России могут до 15 октября подать заявки на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. Подать проекты можно на сайте фонда президентскиегранты.рф, а победители получат финансирование на реализацию социально значимых инициатив.

Отдельный конкурс объявил Президентский фонд природы: защитники природы, экологические НКО, заповедники и национальные парки могут представить свои инициативы, связанные с сохранением биологического разнообразия, до 30 сентября. В приоритете проекты по охране редких и исчезающих видов животных, развитию кадрового потенциала экологического сообщества, а также развитию волонтерства и экопросвещения на особо охраняемых природных территориях. Заявки принимаются на сайте президентскийфондприроды.рф.

3 и 5 сентября в 12.00 по московскому времени в соцсети «ВКонтакте» состоятся прямые эфиры с генеральным директором Фонда президентских грантов и председателем правления Президентского фонда природы Ильей Чукалиным. В эфирах расскажут о возможностях участия и особенностях конкурсов.

В сентябре для участников обоих конкурсов в разных регионах России пройдут очные семинары. Также в сентябре и октябре стартует обучающая онлайн-программа Фонда президентских грантов «От идеи – к настоящим изменениям!», где представители НКО смогут доработать свои инициативы вместе с экспертами.

Итоги обоих конкурсов объявят в начале следующего года. Сразу после подведения итогов начнется реализация поддержанных проектов.