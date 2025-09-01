Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после снятия ограничений
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после снятия ограничений, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в посте.
Напомним, ранее аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения полетов, а также самарский аэропорт Курумоч.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.