Путин направил приветствие участникам чемпионата России по пахоте

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, организаторам и гостям двенадцатого открытого чемпионата России по пахоте, сообщает сайт Кремля.

В обращении президент подчеркнул, что мероприятие ежегодно объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов России и зарубежья, а также предоставляет площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных задач отрасли.

Путин отметил, что центральным событием программы чемпионата традиционно становятся соревнования механизаторов, которые в честной борьбе определяют лучшего пахаря страны. Глава государства подчеркнул, что такие мероприятия способствуют развитию межрегионального и международного сотрудничества, поддержке сельхозпроизводителей и повышению престижа профессий в агросекторе.

В завершение письма президент пожелал всем участникам чемпионата успехов и всего самого доброго.

Двенадцатый открытый чемпионат России по пахоте стартовал в Ленинградской области, сообщает ТАСС. В соревнованиях принимают участие представители 54 российских регионов, а также делегации из Беларуси, Абхазии, Киргизии и Пакистана. Гости мероприятия смогут увидеть не только состязания пахарей, но и выставку современной сельскохозяйственной техники, где будет представлено более 200 единиц.

На территории между городами Бугры и Мурино, рядом со станцией метро «Девяткино», посетители увидят демонстрации работы механизаторов, а также примут участие в многочисленных мастер-классах. Центральным событием станет конкурс профессионального мастерства пахарей, главный приз которого – трактор МТЗ 82.3 и автомобиль Lada Niva.

Кроме соревнований, программа чемпионата включает парад ретро-техники, выставку сельскохозяйственных животных, где будут представлены быки весом более 1 тонны, а также овцы и гуси. Пастушья собака покажет мастер-классы по работе с животными. В рамках культурной программы выступят известные артисты, среди которых Artik & Asti и Дима Билан. Также запланированы ярмарка фермерской продукции, винный и сырный фестивали, а гости смогут прокатиться на новых моделях техники и посетить «тракторные гонки».