Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

«Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.