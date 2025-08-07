Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США

Tекст: Алексей Дегтярев

Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.