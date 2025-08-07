Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ЛНР
Российская артиллерия нанесла удар по замаскированным объектам ВСУ в ЛНР, используя данные разведки с беспилотников для точной корректировки огня.
Бойцы 25-й армии группировки войск «Запад» уничтожили скрытый опорный пункт с украинскими военнослужащими и точки взлета беспилотников в ЛНР, передает ТАСС. Операция проводилась с использованием буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка.
В Минобороны сообщили: «Расчеты буксируемых пушек 'Гиацинт-Б' самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск 'Запад' при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой, пункт управления и точки взлета БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР».
Координаты целей, по информации ведомства, были получены от операторов разведывательных беспилотников, а корректировка огня артиллерии осуществлялась в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной Луганской народной республике. В результате атаки дрона ВСУ в Кременной погибли два мирных жителя. В Кременной также был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадавшими стали трое мужчин, получившие минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.