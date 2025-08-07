Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
«Мста-С» уничтожила пункт управления дроном ВСУ под Красноармейском
На подступах к Красноармейску расчет САУ «Мста-С» высокоточными снарядами «Краснополь-М2» поразил украинский пункт управления беспилотниками, уничтожив вместе с ним расчеты FPV-дронов.
Как передает ТАСС, расчет артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» из состава 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на красноармейском направлении. Для нанесения удара использовали высокоточные снаряды «Краснополь-М2», которыми также ликвидировали расчеты FPV-дронов противника.
В Министерстве обороны пояснили, что цель находилась в полуразрушенном здании. Координаты пункта управления предоставили операторы БПЛА, после чего артиллеристы навели САУ «Мста-С» и поразили объект.
Кроме того, артиллеристы прямыми попаданиями разрушили блиндажи украинских боевиков, находившихся рядом. Корректировку и контроль результатов поражения целей осуществляли расчеты беспилотников «Орлан-30».
По данным ведомства, широкое использование снарядов «Краснополь-М2» объясняется их высокой точностью – до одного-двух метров на расстоянии до 25 км. Эффективность их применения позволяет уничтожать укрепленные позиции, бронетехнику и живую силу противника даже при сложных погодных условиях.
