В Музее Победы открылась выставка к годовщине начала разгрома японских войск

В Музее Победы открыли выставку с 300 экспонатами о разгроме Квантунской армии

Tекст: Елизавета Шишкова

Открытие экспозиции «Последний удар» состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в преддверии 80-летия начала советско-японской войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя гендиректора по экспозиционно-выставочной работе Иван Колегаев, выставка включает более 300 предметов, многие из которых впервые представлены москвичам и гостям столицы. Посетители могут увидеть парадную форму Героя Советского Союза Алексея Гнечко, удостоверение личности Петра Шутова, а также предметы, отражающие Южно-Сахалинскую и Курильскую операции.

Заместитель директора Музейно-мемориального комплекса «Победа» Сахалинской области Любовь Мельник заявила: «Сегодня на площадке федерального музея представлены такие предметы, как парадная форма Героя Советского Союза Алексея Романовича Гнечко, удостоверение личности, простреленное японской пулей, Героя Советского Союза Петра Ивановича Шутова». Среди экспонатов – личные вещи командующих маршалов Александра Василевского, Семена Иванова, Родиона Малиновского, Константина Мерецкова и других военачальников.

В витринах представлены оружие, награды, предметы быта и амуниции японских военнослужащих, а также керамическая граната Тип-4 и боевой нож айкути, который японский камикадзе собирался использовать против советника первого лидера КНДР Ким Ир Сена Григория Меклера. Предмет был подарен ему в знак уважения и мирных намерений. На площади 250 кв. метров размещены фотографии, документы, живопись, фронтовые письма и рисунки фронтовых художников. Выделен отдельный раздел о преступлениях японцев в Корее.

Экспозиция сопровождается мультимедийными экранами и оцифрованными материалами, что позволяет более детально раскрыть тему для посетителей, в том числе молодежи. Проект реализуется при участии сахалинских музеев, поисковых движений и Российского государственного архива кинофотофонодокументов. Выставка будет открыта до 5 октября 2025 года.