Крамер заявил о поиске нового лица российского джаза

Крамер: Российский джаз находится в состоянии идейной генерации

Tекст: Мария Иванова

Российская джазовая музыка сейчас переживает процесс идейной генерации и поиска своего лица, рассказал народный артист РФ, джазовый пианист Даниил Крамер.

По его словам, отечественные музыканты уже определяют стилистику российского джаза, которая становится все более многогранной, передает ТАСС.

Крамер отметил, что Игорь Бутман делает джаз более эффектным и эстрадным, а Валерий Гроховский с самим Крамером формируют классическое направление. Сергей Старостин и Аркадий Шилклопер добавляют в музыку этнические мотивы, а певицы Анна Бутурлина и Армине Саркисян раскрывают классическое звучание джаза в стиле романса.

Пианист подчеркнул: «Лицо джаза – очень многостороннее, благодаря прекрасным фанковым, блюз-роковым, этно-джазовым музыкантам. Стилистика российского джаза еще не сформирована, но она уже вырисовывается вследствие своей многогранности».

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман заявил, что иностранные музыканты продолжают выступать в России несмотря на давление и угрозы санкций со стороны их стран.

В прошлом году скрипач Петр Лундстрем выступил в Луганске с оркестром местной филармонии.