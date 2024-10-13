Скрипач Петр Лундстрем выступил в Луганской филармонии

Tекст: Дарья Григоренко

Под управлением главного дирижера Александра Щурова музыканты исполнили концерт № 4 Вольфганга Амадея Моцарта и «Гоголь-сюиту» Шнитке. Лундстрем отметил, что рад вернуться в Луганск и выразил восхищение профессионализмом местных музыкантов. «Очень рад находиться снова в Луганске», – сказал он.

Лундстрем подчеркнул, что многие члены оркестра участвовали в СВО и показали себя как героические музыканты. «Это целая отдельная история. Это касается, конечно же, и симфонического оркестра Донецкой академической государственной филармонии, и оркестра Луганской академической филармонии. Это совершенно героические люди, это совершенно замечательные музыканты», – сказал Лундстрем. Он также выразил благодарность за теплый прием публики, который сопровождает каждое его выступление в ЛНР.

Дирижер Александр Щуров отметил, что совместные выступления с Лундстремом проходят в «прекрасной энергетической обстановке», и для луганского оркестра большая честь работать с такими выдающимися артистами.

Лундстрем – российский музыкант, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов, член Общественной палаты Российской Федерации. В VIII составе ОП РФ ведет деятельность по направлениям: защита культурного суверенитета РФ.

Он является представителем известной музыкальной династии, внучатый племянник короля русского джаза Олега Лундстрема и внук советского пианиста Михаила Воскресенского. Он начал свой творческий путь в возрасте шести лет и имеет богатую историю выступлений и достижений.