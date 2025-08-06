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Марочко сообщил о разработке ВСУ новых тактик на западе ЛНР
На западные рубежи Луганской Народной Республики прибыли украинские офицеры, чтобы определить новые способы противодействия российским войскам при изменении их тактики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, офицеры Вооруженных сил Украины переброшены на западные рубежи Луганской Народной Республики для разработки новых тактик противодействия российским войскам, передает ТАСС.
По словам эксперта, силы России зафиксировали прибытие в так называемую «красную зону» офицеров ВСУ и их кураторов, которые осуществляют рекогносцировку местности и в ручном режиме управляют передовыми подразделениями украинской армии.
Марочко подчеркнул, что «исходя из действий противника, можно сделать вывод: таким образом вырабатываются новые приемы противодействия изменившейся тактике и стратегии наших войск, которая заключается в изменении применения численности личного состава в операциях, а также в других подходах по взаимодействию с различными родами войск и служб».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил, что территория Луганской народной республики освобождена на 99%. Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск как уверенные и поступательные. Андрей Марочко заявил о стратегическом отступлении украинских военных в Луганской народной республике.