Сервис hh.ru добавил отображение волонтерского опыта в резюме пользователей

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о запуске интеграции между платформами появилась на сайте hh.ru. Теперь кандидаты получат возможность одним кликом добавить в свой профиль на hh.ru официальный паспорт волонтера через платформу Добро.рф. В резюме появится специальный стикер, который будет содержать сведения о числе отработанных часов, проектах и кратком описании вклада в добровольчество.

Как отмечает руководитель проекта с Добро.рф Даниил Чугунов, эта интеграция призвана сделать волонтерский опыт видимым для соискателей и работодателей, а также признать его профессиональную и социальную значимость. Руководитель Добро.рф Артем Метелев подчеркнул, что совместный проект ориентирован на формирование культуры признания добровольческого опыта среди работодателей, поскольку люди с опытом волонтерства обладают важными личными и профессиональными компетенциями.

По данным опроса hh.ru, каждый третий участник, имеющий опыт волонтерской деятельности, считает, что это помогло при поиске работы, а более половины отмечают, что добровольчество способствует их эффективности на текущем месте. Среди преимуществ добровольческой деятельности выделяют получение практического опыта, развитие уникальных навыков, подтверждение инициативности и мотивированности, расширение круга профессиональных знакомств.

Несмотря на это, только 17% соискателей говорят о своем волонтерском опыте открыто, еще 30% – если тема возникает в ходе беседы. Остальные считают такие сведения личными или опасаются, что они будут восприняты потенциальным работодателем как отвлекающий фактор.

Согласно информации Добро.рф, за год к платформе присоединился еще миллион волонтеров разных возрастов. Теперь благодаря интеграции с hh.ru их опыт станет доступен работодателям, что, по мнению представителей портала, повысит шансы на трудоустройство и подчеркнет значимость социальной активности.