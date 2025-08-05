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В Екатеринбурге силовики провели обыски в офисе УК «Народная»
Следователи и ОМОН провели обыски в офисах УК «Народная» в Екатеринбурге
Сотрудники Следственного комитета и ОМОНа проводят обыски в офисе управляющей компании «Народная» на улице Лукиных в Екатеринбурге.
Силовики прибыли в офис управляющей компании «Народная» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU. Здание, расположенное по адресу улица Лукиных, 14, оказалось оцеплено, проход на территорию был ограничен.
Внутри помещения работали сотрудники Следственного комитета и бойцы ОМОНа, которые изымали вещи и складывали их в черные мешки. В том же помещении находится офис юридической компании «Правовой советник», принадлежащей родственнице владельцев «Народной» Ольге Старокожевой.
Представители ведомств пока не дали официальных комментариев, а сотрудники управляющей компании не ответили на телефонные звонки. Управляющая компания «Народная» не раз становилась участником скандалов из-за жалоб жильцов на плохое обслуживание жилых домов.
В частности, жители одного из домов на проспекте Ленина недавно жаловались на отключения электричества, а весной в этом же доме не было газа в течение месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи и полиция провели обыски в районных администрациях и управляющих компаниях Петербурга из-за падения наледи с крыш зданий.