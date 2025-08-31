Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.