В Китая сообщили о снижении заболеваемости лихорадкой чикунгунья

На юге Китая выявили 225 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья за неделю

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что среди заболевших тяжелых случаев и летальных исходов не зафиксировано. По сравнению с предыдущими периодами эпидемиологи отмечают тенденцию к снижению заболеваемости, передает РИА «Новости».

Наибольшее количество случаев выявлено в городе Фошань – там за неделю заболели 119 человек. В Гуанчжоу зарегистрировано 49 случаев, в Шэньчжэне – 16. Остальные случаи пришлись на другие города провинции Гуандун.

Главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний центра Кан Минь отметил, что в провинции продолжают работать меры по сдерживанию инфекции. По его словам, «в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна, однако в мире остается высокий уровень распространения лихорадки чикунгунья, сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе зафиксировали рекордный рост числа заболеваний, передающихся через укусы комаров. А в Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге.

10 августа сообщалось, что на юге Китая в период с 3 по 9 августа зафиксировано 1387 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, при этом большинство заболевших выявлено в городе Фошань.