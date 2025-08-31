То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
В Китая сообщили о снижении заболеваемости лихорадкой чикунгунья
На юге Китая выявили 225 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья за неделю
За прошедшую неделю на юге Китая зарегистрировали 225 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун.
Отмечается, что среди заболевших тяжелых случаев и летальных исходов не зафиксировано. По сравнению с предыдущими периодами эпидемиологи отмечают тенденцию к снижению заболеваемости, передает РИА «Новости».
Наибольшее количество случаев выявлено в городе Фошань – там за неделю заболели 119 человек. В Гуанчжоу зарегистрировано 49 случаев, в Шэньчжэне – 16. Остальные случаи пришлись на другие города провинции Гуандун.
Главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний центра Кан Минь отметил, что в провинции продолжают работать меры по сдерживанию инфекции. По его словам, «в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна, однако в мире остается высокий уровень распространения лихорадки чикунгунья, сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе зафиксировали рекордный рост числа заболеваний, передающихся через укусы комаров. А в Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге.
10 августа сообщалось, что на юге Китая в период с 3 по 9 августа зафиксировано 1387 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, при этом большинство заболевших выявлено в городе Фошань.