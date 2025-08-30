Мужчина и ребенок пострадали после взрыва дрона ВСУ в Смородино

Стало известно о ранении мужчины и трехлетнего мальчика в Смородино

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ЧП в Грайворонском округе Белгородской области. По его словам, в селе Смородино после взрыва беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя – мужчина и ребенок, которому три года.

«В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их планируют перевести в лечебные учреждения Белгорода для дальнейшего лечения. Информация о других пострадавших не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество, погибших и пострадавших не зарегистрировано.

В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек. За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа.