Мужчина и ребенок пострадали после взрыва дрона ВСУ в Смородино
Стало известно о ранении мужчины и трехлетнего мальчика в Смородино
В селе Смородино Белгородской области в результате взрыва дрона были травмированы взрослый мужчина и трехлетний мальчик, получившие минно-взрывные и осколочные ранения.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ЧП в Грайворонском округе Белгородской области. По его словам, в селе Смородино после взрыва беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя – мужчина и ребенок, которому три года.
«В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их планируют перевести в лечебные учреждения Белгорода для дальнейшего лечения. Информация о других пострадавших не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество, погибших и пострадавших не зарегистрировано.
В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек. За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа.