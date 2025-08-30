Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
Доля доллара и евро в расчетах России и Китая упала до уровня статистической погрешности, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.
«Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.
Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.
Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».
Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».