Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью

Tекст: Антон Антонов

Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.



Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

«Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.

Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».

Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».