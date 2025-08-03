Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки», создать почти тотальные вертикали власти как в гражданском, так и военном секторе – и обе они ориентированы на Ермака, а не на Зеленского.0 комментариев
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне, находящемся под контролем Киева, жители услышали несколько взрывов, несмотря на отсутствие объявленной воздушной тревоги в этом районе.
В городе Херсоне, который находится под контролем киевских властей, прогремела серия взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских сил, не подавался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. Они также уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине. Десантники собственным беспилотником уничтожили ретранслятор ВСУ, который позволял дронам противника долетать до позиций сил России на левом берегу Днепра.