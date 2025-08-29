Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Белоусов назвал 10 приоритетных направлений деятельности Минобороны
Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии Минобороны назвал десять приоритетных направлений деятельности ведомства.
Главной задачей Белоусов назвал «обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализацию целей, определенных Верховным Главнокомандующим». Министр отметил рост темпов продвижения российских войск: если в начале года ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то сейчас – 600-700, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 ключевым объектам противника, что привело к повреждению 62% инфраструктуры предприятий оборонного комплекса Украины. По его данным, украинские вооруженные силы потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различного вооружения.
Второе приоритетное направление связано с формированием Государственной программы вооружения до 2036 года, охватывающей стратегические ядерные силы, космические средства, системы ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта. Белоусов подчеркнул необходимость модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров с учетом новых специальностей, включая применение беспилотных летательных аппаратов и робототехники.
Третье направление касается медицинского обеспечения военнослужащих, где достигнуты высокие показатели возвращения в строй после ранений и внедрены современные технологии помощи на передовой, включая «сухую плазму» и лечение устойчивых инфекций, а также расширена система реабилитации и протезирования.
Четвертое направление связано с социальным обеспечением военнослужащих и членов их семей, где введены цифровые сервисы, сокращающие бюрократию и обеспечивающие оперативное подтверждение льгот, а пятое – с формированием эффективного механизма обратной связи, позволяющего военнослужащим контролировать решения по своим обращениям через «Личный кабинет» и Военно-социальный центр.
Шестое направление касается военного и военно-технического сотрудничества с союзниками, направленного на долгосрочную модернизацию армий партнеров. Седьмое приоритетное направление связано с реформированием строительного и имущественного комплекса Минобороны, повышением эффективности работы и устойчивым функционированием отрасли, в том числе сокращением объектов незавершенного строительства.
Восьмое направление касается оптимизации внутренних управленческих процессов, внедрения системы управления проектами, финансовой стабилизации и поддержания всех социальных выплат и денежного довольствия военнослужащих. Девятое направление связано с созданием единой цифровой среды, включая завершение Государственной системы единого воинского учета и ускорение работы программного обеспечения «Алушта».
Десятым приоритетом Белоусов назвал обеспечение комплектования войск, повышение готовности операторов БпЛА и создание эффективной системы их логистики и ремонта, что, по его словам, положительно отражается на ходе боевых действий.
Белоусов подчеркнул, что все направления реализуются системно и требуют дальнейшего внимания, отметив, что к декабрю будут представлены полные итоги работы Министерства обороны.
В пятницу Белоусов сообщил, что российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 квадратных километров территорий в рамках специальной военной операции на Украине.
Ранее Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ. Накануне министр обороны поручил создать и наполнить базу данных по результатам поражения противника российскими беспилотными летательными аппаратами.