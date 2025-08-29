Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»

Tекст: Дарья Григоренко

К российскому президенту присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин Ушаков. После этого Си Цзиньпин устроит официальный завтрак с расширенным составом участников – более 10-12 человек, передает ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что встреча за чаем пройдет в формате «один плюс четыре». Он сообщил: «Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре. От нас – Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин».

По словам Ушакова, у Путина и Си Цзиньпина запланировано множество контактов как в ходе саммита ШОС, так и на переговорах 2 сентября и торжествах 3 сентября по случаю 80-летия победы над Японией. Лидеры уделят значительное время личному общению, обсудят международные проблемы и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в разных областях.

В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.