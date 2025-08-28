Польша отменила намеченное на конец сентября авиашоу из-за инцидента с F-16

Tекст: Ирма Каплан

«Авиасалон в Радоме, запланированный на конец сентября, отменен из-за гибели польского пилота, управлявшего самолетом F-16. Авиасалон в Радоме проводится раз в два года в аэропорту Садкув в Радоме. В ходе мероприятия посетители могли посмотреть демонстрационные показы польских самолетов и осмотреть экспозицию военной техники, – пишет портал Wirtualna Polska.

В заметке говорится, что трагедия произошла во время вечернего тренировочного полета пилотажной группы «Тигры».

«F-16 – надежные машины. До сих пор неясно, что произошло во время тренировочного полета, заставив самолет врезаться в землю и загореться», – сказано в материале.

Портал указывает, что в Радом прибыл министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, который отдал дань памяти погибшему пилоту и выразил соболезнования его семье.

Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, во время подготовки к авиашоу в Радоме истребитель F-16 ВВС Польши потерпел катастрофу, в результате которой погиб пилот.